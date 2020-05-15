أوقفت عناصر الشرطة بأمن عنابة 1420 شخصا ووضعت 89 مركبة و 99 دراجة نارية في المحشر بسبب مخالفة التدابير الاحترازية المتخذة لمجابهة وباء فيروس كورونا.

أفاد بيان لمصالح الأمن، صبيحة اليوم، أن هذه العملية سجلت في الفترة الممتدة بين 8 ماي و14 ماي الجاري، حيث لوحظ ارتفاع محسوس في عدد الموقوفين مقارنة بالأسابيع الماضية منذ بدء سريان تدابير الحجر الجزئي في الخامس أفريل المنقضي.

ودعت المصالح ذاتها المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير حفاظا على صحتهم و صحة عائلاتهم، والحد من تفشي فيروس كورونا.

للإشارة، سجلت إحصائيات وزارة الصحة والسكان في آخر حصيلة خمس حالات جديدة بالولاية ليرتفع عدد الإصابات إلى 115 حالة مؤكدة، علما أن بعض المصادر أعلنت عن تماثل 55 حالة للشفاء وتقلص عدد البؤر الموبوءة من إثنين.