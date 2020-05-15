انتقل إلى رحمة الله، أمس الخميس، المجاهد عبد السلام بوشارب، عن عمر ناهز 85 سنة، حسب ما علم اليوم الجمعة لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

ولد الفقيد عبد السلام بوشارب سنة 1935 بعين ولمان (ولاية سطيف) من عائلة جزائرية بسيطة، حيث التحق في مقتبل عمره بالمدرسة القرآنية أين تعلم أصول الدين واللغة.

وقد اقتحم المرحوم النشاط السياسي كمناضل في الحركة الوطنية، حيث مكنته الأحداث التي عاشتها الجزائر من أن يكتشف بأن الوضع لا يمكن أن يتغير إلا بطريقة مغايرة خاصة بعد مجازر الثامن ماي 1945.

وبعد انطلاق ثورة أول نوفمبر المجيدة التحق الفقيد بصفوف جيش التحرير الوطني بالناحية الثالثة, المنطقة الأولى للولاية الأولى التاريخية، حيث أسس أول صاعقة لجيش التحرير الوطني, كما شارك في العديد من العمليات، وتقلد عدة مسؤوليات من بينها مسؤولا للناحية الرابعة بالولاية التاريخية الأولى.

وبعد الاستقلال واصل المرحوم نضاله في صفوف الجيش الوطني الشعبي حيث كان ضمن الإطارات التي شاركت في حرب أكتوبر 1973 بمصر, ليتقلد بعد عودته عديد الرتب من بينها مسؤول فيلق بالناحية السادسة لتمنراست ثم مسؤول فيلق بالقطاع العسكري لولاية تبسة، فمسؤول فيلق بالقطاع العسكري لعنابة ثم مديرا للاتصال والإعلام بوزارة الدفاع الوطني قبل أن يتم ترقيته الى رتبه لواء.

للإشارة فان جنازة المرحوم تشيع ظهر اليوم الجمعة بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة.