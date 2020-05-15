* توقع بلوغ الإيرادات العمومية 5395.5 مليار دينار مع تسجيل انخفاض بنسبة 14.2 في المائة.

* تقدير مستوى تحصيل الجباية العادية بـ2858.6 دينار، مقابل 1394.7 مليار دينار للجباية البترولية.

* توقع تراجع النفقات العمومية إلى 7372.7 مليار دينار بانخفاض بنسبة 5.8 في المائة.

* تقدير قيمة نفقات التسيير بـ4752.4 مليار دينار بانخفاض بنسبة 2.9 في المائة، مقابل 2620.3 مليار دينار لنفقات التجهيز بتراجع نسبته 10.6 في المائة.

* توقع بلوغ مستوى صادرات المحروقات 17737 مليار دينار، أو ما يعادل 17.7 مليار دولار بانخفاض بـ18.4 مليار دينار.

* بلوغ مستوى واردات السلع 33523.1 مليار دينار أو ما يعادل 33.5 مليار دولار بانخفاض بـ13.1 في المائة.

* توقع بلوغ عجز الميزان التجاري 18.8 مليار دولار.

* توقع تسجيل عجز الميزانية مستوى 1976.9 مليار دينار، وعجز في الخزينة العمومية 2954.9 مليار دينار.

* تحديد مستوى معدل النمو للناتج المحلي الخام بمستوى -2.6 في المائة ومعدل التضخم بـ3 في المائة.

* احتياطي الصرف في الجزائر يتوقع بلوغه 43.9 مليار دولار نهاية السنة أو ما يعادل 12.3 شهر من الواردات.

* تحديد متوسط سعر النفط المرجعي بـ35 دولارا للبرميل.