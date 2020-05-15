بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الجمعة برقية تعزية ومواساة إلى عائلة المجاهد واللواء المتقاعد عبد السلام بوشارب الذي وافته المنية أمس الخميس، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان "على اثر وفاة المجاهد واللواء المتقاعد عبد السلام بوشارب بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برقية تعزية و مواساة إلى عائلة الفقيد الذي اختاره الله الى جواره في العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل ".

وقد أشاد رئيس الجمهورية بإخلاص وتفاني الفقيد طيب الله ثراه عندما كان مجاهدا في صفوف جيش التحرير الوطني وضابطا ساميا بالجيش الوطني الشعبي مما جعل منه نموذجا للمجاهدين المخلصين والوطنيين الصادقين الذين خدموا الوطن حتى وافاهم الأجل الذي لا يخطئ أحدا.

كما قدم تعازيه إلى عائلة الفقيد داعيا المولى عز وجل أن يخفف عنها حرقة الفراق وان يلحق المجاهد الراحل بالصالحين والشهداء ويجعله من الغر المحجلين." (