تم اليوم الجمعة القضاء على إرهابي بولاية عين الدفلى، حسبما أفادت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

و جاء في البيان "في إطار مكافحة الإرهاب، ومواصلة لعملية البحث والتمشيط ببلدية زدين بولاية عين الدفلى/ن.ع.1، التي تم خلالها القضاء على إرهابي يوم 12 ماي 2020، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 15 ماي 2020، على إرهابي (01) آخر وضبطت مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف و(03) ثلاثة مخازن ذخيرة وقنبلة (01) يدوية و(01) هاتف نقال.

و أضاف البيان:"تأتي هذه العملية التي ما تزال متواصلة، لتؤكد عزم و إصرار وحدات الجيش الوطني الشعبي على متابعة المجرمين حتى القضاء عليهم نهائيا واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني".