أعلن، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، اليوم الجمعة، عن تسجيل 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا و113 حالة تماثلت للشفاء فيما سجلت سبع وفيات جديدة، خلال الـ 24 الساعة الأخيرة في الجزائر.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، ان العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 6629 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 536 وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3271 من بينها 113 خلال ال24 ساعة الماضية مشيرا إلى أن الوفيات الجديدة سجلت بقسنطينة (حالتان) وحالة واحدة بكل من معسكر وميلة والجزائر العاصمة وسيدي بلعباس والجلفة، بينما يتوزع إجمالي الحالات المؤكدة عبر 48 ولاية.

وبالنسبة للفئات العمرية، فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و60 سنة يمثلون نسبة 57 بالمائة من مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما يمثل الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق نسبة 67 بالمائة من مجموع حالات الوفيات.

وأشار الدكتور فورا إلى أن 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة اليوم الجمعة فيما سجلت 15 ولاية اخرى ما بين حالة واحدة و 5 حالات, في حين أن 11 ولاية سجلت بها أكثر من 5 حالات، وتعد الجزائر العاصمة ووهران وسطيف وقسنطينة وأدرار من بين ا

لولايات التي سجلت بها أكبر عدد للحالات خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالحالات تحت العلاج, فقد بلغ عددها 11.246 وتشمل 4.812 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و 6434 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 21 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وفي الأخير, اعتبر الدكتور فورار أن قرار تمديد الحجر الصحي "ضروري" في هذه المرحلة من الوضع الوبائي، مؤكدا أن دعم المواطنين لجهود الدولة في التصدي لهذا الوباء "واجب وطني وأخلاقي لضمان حماية صحة وأمن البلاد".