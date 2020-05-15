توفي أربعة أشخاص وجرح اثنان إثر انقلاب سيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 1 في شقه الرابط بين بلديتي الاغواط وحاسي الرمل، حسب مصالح الحماية المدنية.

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالأغواط وبدعم من المركز المتقدم للمدينة الجديدة بليل من أجل نقل جثث الضحايا إلى العيادة متعددة الخدمات بحاسي الرمل في حين تم نقل الجرحى إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية أحميدة بن عجيلة بالاغواط، حسبما أفاد به المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية الملازم أول وليد نقموش.

وفتحت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالأغواط تحقيقا من أجل كشف الأسباب الحقيقية لهذا الحادث الأليم، حسب خلية الاتصال بذات المؤسسة الأمنية.