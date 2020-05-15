سجلت منطقة الناصرية بولاية بومرداس حادث مأسوي خلال وقت الإفطار اليوم الجمعة حيث غرق أربعة أطفال داخل سد الناصرية انتشلت مصالح الحماية المدنية طفلين فيما تجري البحث عن اثنين آخرين.



وحسب مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس فان الحادث وقع خلال فترة الإفطار حيث ولحد الساعة العاشرة و44 دقيقة يعمل أعوان الحماية المدنية بكل جهد على البحث على الضحايا حيث تم انتشال غريقين وهما طفلين يبلغان من العمر عشرة سنوات فيما تواصل البحث عن طفلين آخرين كان يسبحان بسد الناصرية .



والملفت أن الحادث خلق جوا من الهلع والفزع بالمنطقة.