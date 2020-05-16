الحكومة الإيطالية تسمح بالسفر من وإلى البلاد اعتبارا من 3 جوان

وافقت الحكومة الإيطالية، اليوم السبت، على مرسوم يسمح بالسفر من و إلى البلاد اعتبارا من الثالث من جوان المقبل.

وستسمح الحكومة الإيطالية، بموجب المرسوم، بالسفر دون عوائق داخل البلاد اعتبارا من نفس اليوم، في إطار خطواتها لإلغاء أحد أكثر القيود صرامة في أوروبا بسبب فيروس كورونا (كوفيد - 19).

ومن المقرر فتح المحلات التجارية في إيطاليا يوم 18 ماي الجاري، فيما سيظل حظر السفر بين الأقاليم والسفر للخارج ساريا إلى ما بعد عطلة عيد الجمهورية في إيطاليا في الثاني من يونيو المقبل ولكن سيتم رفع جميع قيود السفر اعتبارا من الثالث من جوان وهو ما يعد حدثا رئيسيا على طريق إيطاليا نحو التعافي .

ولقي أكثر من 31.600 إيطالي حتفهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) منذ الكشف عن تفشي المرض في 21 فبراير الماضي.

منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة" في أوروبا

حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، من أن أوروبا قد تواجه "موجة ثانية قاتلة" من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الشتاء المقبل، مشددا على أن الجائحة لم تنتهي بعد.

وقال كلوج، في مقابلة مع صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أمس الجمعة - إن الدول الأوروبية، التي بدأت في تخفيف قيود الإغلاق، يجب أن تتأهب لموجة ثانية فتاكة لتفشي (كوفيد-19) في الشتاء، مضيفا أن الآن "هو وقت الاستعداد، وليس الاحتفال".

وأكد أن بدء انخفاض الزيادة اليومية في حالات الإصابة بالفيروس في بلاد مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا لا يعني أن الجائحة تنتهي، لافتا إلى أن مركز الوباء الآن بات في شرق القارة، مع تزايد عدد الحالات المصابة في روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء وكازاخستان.

وأضاف المسؤول الأممي، أن على الدول استخدام الوقت بحكمة وبدء تقوية أنظمتها الصحية وبناء القدرات في المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية والمركزة.

وأشار إلى أن "سنغافورة واليابان فهمتا مبكرا أن هذا ليس وقت الاحتفال وإنما وقت الاستعداد"، وأن هذا هو ما تفعله الدول الاسكندنافية، حيث لا يستبعدون حدوث موجة ثانية لتفشي الوباء، ولكنهم يأملون في تحييده مبكرا.

تونس: تسجيل ثلاث إصابات جديدة

سجلت تونس أمس الجمعة ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بعد خمسة أيام من عدم الإعلان عن تسجيل حالات جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1035 حالةً.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها أمس الجمعة، أنه اكتشفت هذه الحالات إثر إجراء 1339 تحليلاً مخبرياً.

وأشار البيان إلى ارتفاع حالات التعافي إلى 802 حالةً، واستقرار حالات الوفاة في حدود 45 حالة وفاة.

ارتفاع الإصابات في ألمانيا إلى 173772

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم السبت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد زاد بـ 620 حالة إلى 173772.

وزاد عدد الوفيات بـ 57 حالة إلى 7881.

أمريكا: عدد الوفيات يقترب من 86 ألف حالة

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة 1412121 حالة إصابة بفيروس كورونا، بزيادة 27191 حالة عن اليوم السابق وقالت إن عدد الوفيات زاد 2043 حالة إلى 85990.

وإحصاء المراكز حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس. ولا تعكس أرقام المراكز إحصاء كل ولاية على حدة.

كمبوديا تعلن تعافي جميع مرضى كوفيد-19

قالت وزارة الصحة في كمبوديا يوم السبت إن آخر مريضة بفيروس كورونا المستجد تعافت وغادرت المستشفى، لتصبح الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بلا أي إصابات، لكنها حثت المواطنين على الاستمرار في توخي الحذر.

وأضافت الوزارة في بيان أنه لن يتم تخفيف القيود المتعلقة بالفيروس بما في ذلك إغلاق المدارس والفحوص التي تجرى عند نقاط الدخول الحدودية والحجر الصحي للقادمين من الخارج.

ومنذ ظهور المرض في الصين ثم انتشاره في سائر أنحاء العالم لم تسجل كمبوديا سوى 122 إصابة بالفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 دون أي وفيات.

وغادرت امرأة تبلغ من العمر 36 عاما مستشفى في العاصمة فنومبينه وظهرت في بث إعلامي مباشر يوم السبت. ووجهت المرأة المتعافية الشكر للسلطات الصحية.

وكانت أحدث حالة إصابة سجلتها كمبوديا في 12 أفريل. وقالت الوزارة إنها أجرت 14684 اختبارا للكشف عن الفيروس منذ جانفي.

وحث وزير الصحة مام بونهينج الناس على توخي الحذر واتخاذ الإجراءات الاحترازية مثل عدم التجمع بأعداد كبيرة.

تايلاند بلا إصابات جديدة

لم تسجل تايلاند يوم السبت أي إصابات أو وفيات بفيروس كورونا المستجد فيما تبدأ البلاد إعادة فتح الشركات وتخفيف القيود التي فرضتها لاحتواء الجائحة.

وقال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس "اليوم سجلنا صفرين... شكرا لكل التايلانديين على تعاونهم".

وهذا هو اليوم الثاني الذي لا تسجل فيه تايلاند إصابات يومية منذ التاسع من مارس.

وستسمح تايلاند يوم الأحد بإعادة فتح مراكز التسوق والمتاجر الكبرى. وسجلت تايلاند في المجمل 3025 حالة إصابة بالفيروس و56 حالة وفاة.

البرازيل تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية

كشفت بيانات وزارة الصحة في البرازيل أن البلاد سجلت 15305 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الجمعة، وهو أكبر عدد إصابات في يوم واحد منذ بدء تفشي الجائحة.

وسجلت البلاد 824 حالة وفاة جديدة. وحتى الآن بلغت الإصابات 218223 بينما بلغت الوفيات 14817.

الصين تسجل 8 حالات إصابة جديدة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم السبت إن البر الرئيسي الصيني سجل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة بزيادة عن أربع حالات في اليوم السابق.

وكانت ست حالات من الثماني لأشخاص قادمين من الخارج بينما تم تسجيل حالتين في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البر الرئيسي 82941 بينما لا يزال عدد الوفيات 4633.

المكسيك تسجل أكبر عدد إصابات في يوم واحد

قالت وزارة الصحة في المكسيك يوم الجمعة إن البلاد سجلت 290 وفاة جديدة بفيروس كورونا و2437 إصابة، وهو ما يمثل أكبر عدد للإصابات في يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 45032 بينما بلغ عدد الوفيات 4767.

ترامب يقول إنه يبحث إتاحة لقاح كورونا بالمجان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه يبحث إمكانية إتاحة عقار ضد فيروس كورونا مجانا.

وردا على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كان العقار سيكون بالمجان قال ترامب "نبحث ذلك.. بالفعل".