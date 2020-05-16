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ضجت مواقع التواصل غضبا في مصر وفي عدد من دول الخليج، كالكويت والإمارات والمملكة العربية السعودية، بعد تصريحات للرئيس التركي رجب الطيب أردوغان ومستشاره ياسين أقطاي.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قوله عقب رئاسته اجتماعًا للحكومة: "لن نخلي الساحة لأي من قوى الشر انطلاقا من منظمة غولن إلى بي كا كا، ومن اللوبيات الأرمنية والرومية وصولا إلى محاور العداء التي مصدرها الخليج".

وأضاف أردوغان: "ندرك جيدًا المآرب الخبيثة وراء المكائد التي تستهدف اقتصادنا، ستواصل تركيا إفشال مخططات الذين يتوهمون أنهم قادرون على هدم اقتصاد تركيا عن طريق استخدام مؤسسات مالية في الخارج وحشرها في الزاوية .. هؤلاء سيجرون أذيال الخيبة مجددًا".

https://twitter.com/aa_arabic/status/1259924615515774979

ومن جهة أخرى، حذر ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دول منطقة الخليج من تدخلها في الشأن التركي.

وجاء ذلك من خلال تغريدة نشرها أقطاي على حسابه الرسمي في تويتر، الأربعاء، قال فيها: "إن تمادي بعض دول الخليج في عدوانها وتدخلها في الشأن السياسي التركي ستكون له آثار سلبية وعواقب وخيمة على تلك الدول أو الدويلات".

https://twitter.com/yaktay/status/1260362407194566656?s=21

#اردوغان_يهدد_الخليجيين

لم تمر هذه التصريحات مرور الكرام على رواد مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول الخليجية وتحديدا السعودية.

فقد أطلقوا وسم #اردوغان_يهدد_الخليجيين ، ليكون من ضمن قائمة أكثر الوسوم انتشارا حول العالم حاصدا أكثر من 100 ألف تغريدة، ندد من خلالها المستخدمون بتصريحات أردوغان ومستشاره.

فقال بن عويد: "أجدادك يا أردوغان قبلك هددوا أجدادنا، وأرسلوا جيوشهم لقتالهم واستأجروا حتى مرتزقة البلقان والبلطيق وجلبوهم ... ولم ينفعهم تهديدهم ولم ينفذوا وعودهم ولم ينتصروا في قتالهم .. وتفككت إمبراطورياتهم وذهبوا إلى مزبلة التاريخ".

https://twitter.com/fdeet_alnssr/status/1261026584103923714

وطالب كثيرون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع تركيا.

فقال سعود عبدالرحمن المقحم: "اليوم ‫#اردوغان_يهدد_الخليجيين‬ ومن سنوات والعداء التركي والمؤامرات ضد الخليج العربي لا تتوقف، ناهيك عن أن تركيا ليست آمنة سياحة أو استثمار، لقد أصبح قطع العلاقات مع تركيا مطلباً شعبياً نتمنى أن يتحقق عاجلاً".

https://twitter.com/saudalmuqhim/status/1261052166741114886

وفي المقابل دافع كثيرون عن التصريحات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن تركيا اليوم أقوى بكثير من السابق.

فقال حمزة تيكن: "سابقا أعطوا تركيا "إبرة بنج" فضعفت ونامت، أما اليوم فإن مفعول هذه الإبرة الخبيثة بدأ بالتلاشي والانتهاء، وأي محاولات اليوم لإبرة خبيثة جديدة في الجسد التركي لن تنفع فقد أصبح عندنا مناعة قوية".

https://twitter.com/hamza_tekin2023/status/1261074542052741122