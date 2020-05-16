أعلنت بلجيكا بشكل رسمي، إنهاء الموسم الكروي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد أسابيع من المناقشات بين الأندية حول آلية منح اللقب وكذلك هبوط الفرق.

وذكرت رابطة دوري المحترفين لكرة القدم، أن جمعيتها العمومية صوتت أمس على إنهاء موسم الدوري الممتاز بشكل رسمي مبكرا.

وقد تم الإعلان عن انتهاء الموسم اعتبارا من المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة، مما منح نادي كلوب بروج اللقب للمرة السادسة عشرة في تاريخه.

وكانت 29 مرحلة قد تم خوضها، من أصل 30، حينما توقفت المنافسات في منتصف مارس الماضي، كان بروج متصدرا للترتيب برصيد 70 نقطة متقدما على جنت صاحب الــ 55 نقطة.

وتم اعتماد هبوط فريق فاسلاند بيفرين، فيما ينطلق الموسم المقبل في السابع من شهر أوت.

وقد تم تأجيل تصويت الجمعية العمومية عدة مرات، حيث كانت الأندية بانتظار الإرشادات الحكومية.

وقررت الحكومة البلجيكية استمرار تعليق المنافسات الرياضية حتى 31 جويلية المقبل بسبب وباء كورونا.