انتشلت مصالح الحماية المدنية لولاية بومرداس جثث أربعة أطفال من السد المائي بقرية البريج ببلدية الناصرية ليلة الجمعة إلى السبت.

وأكدت مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس لـ"الخبر" بأن عملية التدخل لانتشال جثث الأطفال الغرقى انتهت بعد مشاركة لوحدات التدخل للحماية المدنية لبرج منايل وبغلية والوحدة البحرية التابعة للحماية المدنية وتم تحويل الجثث إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى برج منايل، وأكدت أن أعمارهم بين سبعة سنوات، وإحدى عشر سنة ثلاثة ذكور وطفلة.