

حل وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد رفقة وزيرة التضامن الوطني، الأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو بولاية سطيف هذا الصباح لتقديم واجب العزاء و المواساة لعائلة الفقيدة الطبيبة وفاء بوديسة بعين الكبيرة، والتي توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا وهي حامل في شهرها الثامن.

وأعلن الوزير من عين الكبيرة عن إيفاد المفتش العام بالوزارة إلى رأس الواد لبحث أسباب الوفاة، مضيفا أن هذا الأخير سيلتقي عائلة الطبيبة لاحقا للاستماع إلى شهادتهم.



وأكد نفس المتحدث أن نتائج التحقيق ستترتب عنها قرارات هامة حسب ما نقلت إذاعة سطيف الجهوية.



