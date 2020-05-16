تسلمت مديرية الصحة والسكان لولاية بشار اليوم نسخة جد متطورة من جهاز تحليل البوليميراز المتسلسل المعروف باختصار بـ" بي سي آر"، المختص بالكشف عن فيروس كورونا "كوفيد 19"، حيث تكلفت الولاية عن طريق مديرية الإدارة المحلية باقتنائه.

قام والي بشار صباح اليوم مرفوقا بوفد من السلطات الأمنية والمدنية بالولاية بالإشراف على وضع هذا الجهاز حيز الخدمة، مشيرا في تصريح للصحافة أن هذا الجهاز الذي تكفلت الولاية باقتنائه يأتي تتويجا للزيارة التي قام بها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد مؤخرا لولاية بشار، مضيفا أن هذا المكسب الهام للولاية من شأنه تخفيف معاناة التنقل لإجراء الفحوص في ولايات الشمال.

من جهته كشف مدير الصحة والسكان إيجر مصطفى في تصريح لـ"الخبر" أن اقتناء هذا الجهاز يعد مكسب عظيم وكبير للولاية للتكفل بجميع المصابين والمرضى لولاية بشار، معتبرا أنه من شأنه التخفيف من عناء التنقل والسيطرة على الوضع الوبائي في الولاية، مضيفا أنه ممتن نيابة عن جميع قطاع الصحة لوالي الولاية لمرافقته في تحقيق هذا المكسب، مشيرا إلى أن الجهاز متطور جدا وهو آخر طراز من أجهزة "بي سي آر" الموجودة عالميا ووطنيا، مؤكدا على أن الجهاز يعد مكسبا عظيما سواء لسكان ولاية بشار أو الولايات المجاورة، تندوف، النعامة والبيض.