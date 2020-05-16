توجهت اليوم السبت طائرة عسكرية محملة بـ 29 طنا من مواد غذائية مختلفة ومعدات صيدلانية باتجاه مطار نيامي بالنيجر، انطلاقا من القاعدة الجوية ببوفاريك، وذلك في إطار رابع عملية شحن ونقل للمساعدات الإنسانية إلى هذا البلد، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار شحن ونقل المساعدات الإنسانية إلى مختلف الدول الشقيقة والصديقة، تواصل طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية الجزائرية لليوم الرابع على التوالي في شحن ونقل مساعدات قدمها الهلال الأحمر الجزائري لفائدة شعب النيجر، إذ انطلقت اليوم السبت 16 ماي 2020 من القاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى باتجاه مطار نيامي بالنيجرن طائرة عسكرية محملة بـ 29 طنا من مواد غذائية مختلفة ومعدات صيدلانية".

وأشار البيان إلى أن هذه الشحنة الرابعة من المساعدات الإنسانية "تدخل في إطار دعم جهود التضامن بين الشعبين".