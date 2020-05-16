*تعتبر هذه المرة الأولى التي يعيش فيها العالم بأسره وضعية استثنائية جراء انتشار وباء كورونا "كوفيد 19"، ما هي التدابير المتخذة لضمان مواصلة الخدمات لصالح زبائنكم؟

**كما هو معلوم، فإنّ "هواوي" تعتبر شركة تتمتع بتكنولوجيا عالية لاسيما في طرح الحلول في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال. وبالتالي، فإنّ شركتنا وضعت كل حلولها المتوصل إليها لضمان مواصلة الخدمات لزبائننا خلال هذه المرحلة الصعبة. ومن هذه المنطلقات، فإنّ "هواوي" نجحت في الوفاء بالتزاماتها مع زبائنها، على غرار المتعاملين وضمان سير شبكاتها أينما كانت عبر استثماراتها في العالم، وهو الأمر ذاته بالنسبة للجزائر، لاسيما خلال علاقات الشراكة مع المؤسسات العمومية كما هو الشأن بالنسبة لسوناطراك وسونلغاز، فضلا عن الدوائر الوزارية المختلفة، وهذا بفضل الحلول الجديدة التي توصلنا إليها ومواجهة أي مشكل ومعالجته في آجال قصيرة جدا، فضلا عن التكيّف مع الوضع العام، من خلال التعامل معه بمجموعة من الآليات وطرح الحلول ذات العلاقة بتوفير أفضل الخدمات في مجال تقنيات التحاضر عبر الفيديو، حيث قمنا مؤخرا بالعديد من اللقاءات مع زبائننا لتعريفهم بالحلول المطروحة لضمان شبكات التواصل بشكل عادي، وبالتالي الاستمرار في نشاطهم.

*لكن كيف تساعدون الشركات الجزائرية في إطار الشراكة على المواصلة في النشاط في هذه المرحلة الحساسة خاصة؟

**لقد نظمنا العديد من الملتقيات والندوات عبر النت معهم، ففي الشهر الماضي فقط نظمنا ما يفوق عن 50 ندوة مع شركائنا من المؤسسات الجزائرية في هذا الاتجاه، وهو نفس التوجه الذي نتبناه من خلال تنظيم عدة ندوات التقنية عبر الانترنت على مستوى المقر الاجتماعي لهواوي الجزائر من أجل مشاركة ونقل الحلول التقنية الصينية لمساعدة الشركات الجزائرية، على غرار الندوات المنظمة في نهاية أفريل المنقضي والمتعلقة بحلول الشبكات وتقنيات التخزين وتسيير محطات "داتا سنتر".

*هل هذا الأمر يعني بأنّ برنامج "هواوي" الجزائر لن يتعرض للاضطراب؟

**في الحقيقة، لابد من الذكر بأنّ وباء كورونا وانتشاره في العالم والجزائر سيكون له أثر على نشاطنا، غير أننا نؤكد بأنّ هذا التأثير سيكون محدودا جدا. وبالتالي، فإنّ غالبية نشاطنا سيتواصل بطريقة عادية، بل يمكننا القول بأنّ خلال هذه المرحلة الصعبة التباعد عن زبائنا وشركائنا ليس سلبيا بل هو أمر إيجابي، خاصة أننا أثبتنا أنّ حلولنا التقنية الحديثة في مجال التواصل كانت ناجعة، والدليل على ذلك أنّ كل زبائننا راضون على مستوى الخدمات المقدمة لهم، فضلا عن التواصل الذي نظمناه مع زبائننا في مجال الوقاية من الإصابة بوباء كورونا والتجربة الصينية في هذا المجال، وهو الأمر الذي أعجب به كثيرا الطرف الجزائري من شركائنا من المؤسسات والزبائن.

*العديد من المواعيد والأنشطة الاقتصادية ألغيت جراء كورونا، ماذا عن هواوي الجزائر؟

**كما قلت لك لقد عملنا في شركة "هواوي" على استباق الأمور، وعملنا أيضا على اتخاذ التدابير الضرورية من أجل مواجهة الوباء عبر تسطير برنامج خاص يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بأسره، ومن هذا المنطلق حوّلنا المواعيد الاقتصادية المقررة إلى تنظيمها عبر تقنية التحاضر عن بعد لضمان نشاطين أو ثلاثة في كل أسبوع، ويمكن أيضا ضمان التجارب المختلفة عن بعد مع مهندسينا ومختصينا، وهو يعتبر تجربة حقيقية للتجهيزات، بالإضافة إلى إمكانية استقبال زبائننا على مستوى المقر الاجتماعي، حيث تضمن كل آليات الوقاية من الإصابة بكورونا للزوّار والموظفين على حد سواء.

*ولضمان كل هذه النشاطات لابد من توفير نظام ذي مصداقية، ما رأيكم؟

**تعلمون أنّ هواوي تخصص في كل سنة 15 في المائة من رقم أعمالها لمجال البحث والتطوير، وهذا الأمر يضمن توفير نظام على أعلى المستويات، لاسيما في مجال التواصل المؤسساتي، ونظام الشبكات ونظام التحاضر عن بعد المستعمل بشكل مكثف في الظرف الحالي وكذا تخزين المعلومات، حيث استفدنا كثيرا من أرضية المعلمات الصلبة في الصين، بالإضافة إلى الفرق التقنية الموجودة على مستوى "هواوي" الجزائر المكونين على أعلى المستويات.

*يبدو أنّ "هواوي" الجزائر متواجدة في الجزائر على المدى البعيد، كيف ترون السوق الجزائرية؟

**السوق الجزائرية استراتيجية بالنسبة لنا، كما أنها أحد الأسواق الواعدة الذي يتمتع بإمكانيات هائلة على مستوى منطقة شمال إفريقيا، وهو الأمر الذي جعلنا نستثمر العديد من الموارد في هذه السوق على مستوى الموارد البشرية والمادية على السواء، فمنذ سنة 2018 هواوي الجزائر استثمرت على سبيل المثال مليون دولار لتحديث واستقبال زبائننا وشركائنا، ووضع مخبر للتجارب تحت تصرفهم من أجل التعرف على التجهيزات التي نوفرها لهم، كما أنشأنا متجرا لقطع الغيار لضمان تواصل العمل للشركاء، فضلا عن خط الخدمات المفتوحة على مدار الساعة لصالح الزبائن، وسنواصل في الاستثمار بشكل كبير في المستقبل القريب تنفيذا للبرامج المقررة.

*وماذا عن الموارد البشرية؟

**خلقت "هواوي" الجزائر أكثر من 3000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الجزائر وتتعاون مع 120 شريك و200 مورد جزائري، شركة هواوي تكنولوجيز المحدودة تعتبر هواوي الشركة الرائدة في العالم في توفير الأجهزة والبنية التحتية الذكية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. مع حلول متكاملة في أربعة مجالات رئيسية - شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات والأجهزة الذكية والخدمات السحابية - نحن ملتزمون بتوفير التكنولوجيا الرقمية للجميع وكل بيت ومنظمة، وهذا من أجل عالم ذكي ومتصل كليا. ويركز الابتكار لدى هواوي على احتياجات العملاء، فنحن نستثمر بكثافة في البحوث الأساسية، مع التركيز على الإنجازات التكنولوجية التي تدفع العالم إلى الأمام. لدينا أكثر من 188.000 موظف، ونعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة.