أختير الجزائري أيوب عبدي, لاعب نادي تولوز، ثاني اكتشاف الموسم في بطولة الدرجة الأولى الفرنسية لكرة اليد (رابطة النجوم)، حسب سبر آراء نظمه موقع "هوند نيوز".

وتحصل الدولي الجزائري على 32 % من مجموع 55.000 صوت، وراء الايطالي أندريا باريزيني من إيستر (37 %) ومتقدما لاعب إيستر الآخر، الدنماركي راسموس نييلسين (31 %).

وكان الظهير الأيمن الجزائري قد التحق بنادي تولوز في الميركاتو الصيفي الفارط قادما إليه من غرونوبل الذي كان مازال مرتبطا معه بعقد لسنة إضافية.

ويعتبر فنيكس تولوز ثالث فريق فرنسي يلعب له أيوب عبدي بعد تجربته القصيرة كذلك تحت قميص نادي جامعة بلد إيكس، وهو ما سمح له بإثبات نفسه في البطولة المحلية.