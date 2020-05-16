‏ قدم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، تعازيه إلى عائلة الطبيبة وفاء بوديسة التي توفيت أمس الجمعة وهي حامل بمستشفى سطيف.

وكتب جراد في حسابه الرسمي على تويتر: "تخونني الكلمات التي أنعي بها ابنتي وابنة الجزائر الدكتورة بوديسة التي وافتها المنية أمس وهي حامل بمستشفى سطيف، كانت إلى جانب زملائها في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء، لتصاب وتلتحق وجنينها بالرفيق الأعلى، وهي في زهرة شبابها".

وختم الوزير الأول بالقول: "اللهم تغمد روحها الطاهرة في جنة الرضوان، وعظم الله أجر العائلة وجبر مصابهم ورحم الفقيدة".