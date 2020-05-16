رفض مجلس إدارة فريق وفاق سطيف الاتهامات الموجهة إلى المدير العام للنادي، فهد حلفاية، فيما يخص قضية التسجيل الصوتي المسرب والمنسوب إلى هذا الأخير حول ترتيب مباريات بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم.

واجتمع أعضاء المجلس للتطرق إلى قضية التسجيل الهاتفي المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يتهم الفريق بترتيب اللقاءات.

وأوضح البيان الذي أمضى عليه رئيس مجلس الإدارة، عز الدين اعراب والصادر أمس الجمعة، أن "حلفاية تبرأ من كل الاتهامات الموجهة إليه"، مؤكدا أن "التسجيل مفبرك والغرض منه هو ضرب استقرار الفريق من طرف جهات سيكشف عنها التحقيق".

واختتم البيان انه لن يتم اتخاذ أي قرار "وأن الحديث في هذا الموضوع سيكون بعد نتائج التحقيق الذي سيبث في هذه القضية من طرف الجهات المخولة قانونا".