أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، عن كشف وتدمير مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية قسنطينة.

وجاء في بيان للوزارة "في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل استغلال المعلومات، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 15 ماي 2020، بمنطقة تيديس بقسنطينة بالناحية العسكرية الخامسة مخبأ للجماعات الإرهابية".

وأضاف البيان أن "المخبأ يحتوي على مسدسين آليين، مخزني ذخيرة، 21 لغما تقليدي الصنع، قنبلة تقليدية الصنع، قنبلة يدوية، كمية من الذخيرة، مواد ومعدات تفجير، مولد كهربائي، مضخة مياه وأغراض أخرى".