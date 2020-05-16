أعلن نادي ماتز (الرابطة الفرنسية الأولى لكرة القدم) اليوم السبت على موقعه الرسمي، عن تمديد عقد الحارس الدولي الجزائري، ألكسندر أوكيجة، لموسمين إضافيين وذلك إلى غاية سنة 2023.

وتواجد اسم أوكيجة (31 سنة)، الذي التحق بالفريق قادما من ستراسبورغ في 2018، ضمن أحسن خمسة حراس الذين حققوا أكبر عدد من التصديات بنسبة 76% ضمن الرابطة الأولى، التي شارك خلالها في 27 مباراة، حيث تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه لثماني لقاءات.

وبعدما اختير كأحسن لاعب في الفريق لهذه السنة، يطمح الحارس الجزائري إلى المساهمة في إبقاء فريقه ضمن حظيرة النخبة الفرنسية لأطول مدة ممكنة.

وصرح أوكيجة "حاليا نادي ميتز بدأ يتطور تدريجيا سيما من ناحية المرافق، ويطمح حاليا إلى البقاء ضمن الرابطة الأولى لأطول مدة ممكنة. وهذا الأمر يمثل بالنسبة لي مصدر تحفيز".

وأضاف "الآن اطمح إلى تقديم الأحسن على أرضية الميدان، بعد الثقة التي وضعها المسيرون في إمكانياتي".

وكان مدرب نادي ميتز، فانسون أونيون، قد أثنى على الحارس الجزائري في تصريح لإذاعة "فرانس بلو" بقوله "لقد منح (أوكيجة) الكثير من النقاط لفائدة النادي، بفضل تحسن مستواه".