ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم السبت بمقر رئاسة الجمهورية اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن كرس لتقييم الوضع في البلاد على ضوء التطورات الأخيرة لوباء كوفيد-19، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية فيما يلي نصه الكامل:

"ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم السبت 16 مايو 2020 بمقر رئاسة الجمهورية اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن كرس لتقييم الوضع في البلاد على ضوء التطورات الأخيرة لوباء كوفيد-19.

بهذه المناسبة ذكر رئيس الجمهورية بالإجراءات التي سبق اتخاذها عل المستوى الوطني و التي أثبتت نجاعتها مؤكدا أنه من المهم الإبقاء عليها نهاية هذا الشهر الفضيل و عيد الفطر.

ودعا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية وضرورة الحفاظ على درجة عالية من اليقظة بهدف ضمان أمن الجميع.

كما استمع المجلس الأعلى للأمن إلى تقرير قدمه الوزير الأول حول إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بالخارج بسبب غلق الفضاءات الجوية الدولية.

وفي هذا الصدد أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للتكفل بشكل منسق يتم من خلاله مراعاة الظروف الخاصة بكل مجموعة مواطنين مع ضرورة احترام القواعد الصحية خلال هذه العمليات.

و أمر تبون بهذه المناسبة أعضاء المجلس الأعلى للأمن بالشروع في العمل بدءا من الآن على إعداد مخطط عمل لمرحلة ما بعد كوفيد-19 مع مراعاة مختلف الأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

كما شدد رئيس الجمهورية بشكل خاص على أهمية التضامن مع الذين تضرروا كثيرا بفعل آثار هذه الجائحة.