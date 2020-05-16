غادر أربعة أشخاص اليوم السبت مستشفى "يسعد خالد" بمدينة معسكر بعد تعافيهم التام من داء فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ، حسب بيان لمديرية الصحة والسكان لولاية معسكر.

وأوضح البيان أن نتائج تحاليل معهد باستور التي وصلت صباح اليوم إلى مديرية الصحة و السكان لولاية معسكر أكدت شفاء المرضى الـ4 من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليتم السماح لهم بمغادرة المستشفى المرجعي "يسعد خالد".

وأشار أيضا إلى أن عدد المصابين المتعافين من فيروس كورونا الذين غادروا ذات المستشفى لحد الآن منذ ظهور الوباء وصل إلى 121 شخصا حتى نهار اليوم السبت.