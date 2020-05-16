كشف وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد اليوم السبت من تبسة بأنه تم تسجيل 19 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في صفوف الطواقم الطبية وشبه الطبية منذ بداية الجائحة بالجزائر.

ثمن الوزير لدى زيارته للمصلحة المرجعية للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية، بوقرة بولعراس ببلدية بكارية، الجهود المبذولة من طرف أصحاب المآزر البيضاء للتصدي للجائحة، مشددا بالمناسبة على ضرورة التقيد بتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لاسيما منها تلك المتعلقة بالتكفل بالنساء الحوامل.