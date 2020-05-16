تتوزع عدد الإصابات والوفيات الجديدة في كل ولاية، حسب ما أفادت وزارة الصحة اليوم السبت، كما يلي:

- البليدة: 996 ، 19 حالة جديدة.

- الجزائر: 784، 32 حالة جديدة. وحالتان وفاة

- وهران: 431، 10 حالات جديدة

- سطيف: 349، 5 حالات جديدة وحالة وفاة واحدة.

- عين الدفلى: 345، 17 حالة جديدة.

- قسنطينة: 309، 7 حالات جديدة وحالة وفاة واحدة.

- تيبازة: 256، 7 حالات جديدة.

- تلمسان: 222، 13 حالة جديدة.

- برج بوعريريج: 212، 4 حالات جديدة، وحالة وفاة جديدة.

- بجاية: 211، 13 حالة جديدة.

- المدية: 172، 5 حالات جديدة، حالة وفاة جديدة.

- ورقلة: 157، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

- أم البواقي: 146، 3 حالات جديدة.

- تيارت: 135، 5 حالات جديدة

- تيزي وزو: 131، حالة واحدة جديدة

- عنابة: 115، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

- الجلفة: 113، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

- مـعـسـكـر: 103، 9 حالات جديدة،

- بشار: 102، حالتان جديدتان

- بسكرة: 97، أربع حالات جديدة

- باتنة: 93، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

- غرداية: 89، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

- سكيكدة: 86، 3 حالات جديدة.

- عين تموشنت: 83، حالة واحدة جديدة.

- أدرار: 81، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

- بومرداس: 81، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

- الشلف: 72، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

- خنشلة: 70، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

- سيدي بلعباس: 69، حالة واحدة جديدة.

- تيسمسيلت: 67، 3 حالات جديدة

- مستغانم: 62، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

- المسيلة: 57، حالة واحدة جديدة.

- البويرة: 55، 4 حالات جديدة.

- الأغواط: 55، حالة واحدة جديدة.

- جيجل: 51، حالة واحدة جديدة.

- الوادي: 49، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

- تبسة: 47، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

- قالمة: 46، حالتان جديدتان

- النعامة: 42، 7 حالات جديدة

- سوق أهراس: 38، 4 حالات جديدة.

- غليزان: 38، حالة واحدة جديدة.

- ميلة: 34، حالتان جديدتان

- الطارف: 22، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

- البيض: 21، 5 حالات جديدة

- تندوف: 14، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

- سعيدة: 6، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

- إليزي: 4، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

- تمنراست: 3، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.