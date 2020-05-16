توزيع عدد الإصابات والوفيات الجديدة في كل ولاية
تتوزع عدد الإصابات والوفيات الجديدة في كل ولاية، حسب ما أفادت وزارة الصحة اليوم السبت، كما يلي:
- البليدة: 996 ، 19 حالة جديدة.
- الجزائر: 784، 32 حالة جديدة. وحالتان وفاة
- وهران: 431، 10 حالات جديدة
- سطيف: 349، 5 حالات جديدة وحالة وفاة واحدة.
- عين الدفلى: 345، 17 حالة جديدة.
- قسنطينة: 309، 7 حالات جديدة وحالة وفاة واحدة.
- تيبازة: 256، 7 حالات جديدة.
- تلمسان: 222، 13 حالة جديدة.
- برج بوعريريج: 212، 4 حالات جديدة، وحالة وفاة جديدة.
- بجاية: 211، 13 حالة جديدة.
- المدية: 172، 5 حالات جديدة، حالة وفاة جديدة.
- ورقلة: 157، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- أم البواقي: 146، 3 حالات جديدة.
- تيارت: 135، 5 حالات جديدة
- تيزي وزو: 131، حالة واحدة جديدة
- عنابة: 115، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- الجلفة: 113، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- مـعـسـكـر: 103، 9 حالات جديدة،
- بشار: 102، حالتان جديدتان
- بسكرة: 97، أربع حالات جديدة
- باتنة: 93، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- غرداية: 89، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- سكيكدة: 86، 3 حالات جديدة.
- عين تموشنت: 83، حالة واحدة جديدة.
- أدرار: 81، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- بومرداس: 81، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- الشلف: 72، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- خنشلة: 70، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- سيدي بلعباس: 69، حالة واحدة جديدة.
- تيسمسيلت: 67، 3 حالات جديدة
- مستغانم: 62، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- المسيلة: 57، حالة واحدة جديدة.
- البويرة: 55، 4 حالات جديدة.
- الأغواط: 55، حالة واحدة جديدة.
- جيجل: 51، حالة واحدة جديدة.
- الوادي: 49، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- تبسة: 47، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- قالمة: 46، حالتان جديدتان
- النعامة: 42، 7 حالات جديدة
- سوق أهراس: 38، 4 حالات جديدة.
- غليزان: 38، حالة واحدة جديدة.
- ميلة: 34، حالتان جديدتان
- الطارف: 22، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- البيض: 21، 5 حالات جديدة
- تندوف: 14، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- سعيدة: 6، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- إليزي: 4، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- تمنراست: 3، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.