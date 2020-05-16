توزيع عدد الإصابات والوفيات الجديدة في كل ولاية

أخبار الوطن
16 مايو 2020 () - ف.ن
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تتوزع عدد الإصابات والوفيات الجديدة في كل ولاية، حسب ما أفادت وزارة الصحة اليوم السبت، كما يلي:

-          البليدة: 996 ، 19 حالة جديدة.

-          الجزائر: 784، 32 حالة جديدة. وحالتان وفاة

-          وهران: 431، 10 حالات جديدة

-          سطيف: 349، 5 حالات جديدة وحالة وفاة واحدة.

-          عين الدفلى: 345، 17 حالة جديدة.

-          قسنطينة: 309، 7 حالات جديدة وحالة وفاة واحدة.

-          تيبازة: 256، 7 حالات جديدة.

-          تلمسان: 222، 13 حالة جديدة.

-          برج بوعريريج: 212، 4 حالات جديدة، وحالة وفاة جديدة.

-          بجاية: 211، 13 حالة جديدة.

-          المدية: 172، 5 حالات جديدة، حالة وفاة جديدة.

-          ورقلة: 157، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

-          أم البواقي: 146، 3 حالات جديدة.

-          تيارت: 135، 5 حالات جديدة

-          تيزي وزو: 131، حالة واحدة جديدة

-          عنابة: 115، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

-          الجلفة: 113، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

-          مـعـسـكـر: 103، 9 حالات جديدة،

-          بشار: 102، حالتان جديدتان

-          بسكرة: 97، أربع حالات جديدة

-          باتنة: 93، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

-          غرداية: 89، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

-          سكيكدة: 86، 3 حالات جديدة.

-          عين تموشنت: 83، حالة واحدة جديدة.

-          أدرار: 81، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

-          بومرداس: 81، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

-          الشلف: 72، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

-          خنشلة: 70، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

-          سيدي بلعباس: 69، حالة واحدة جديدة.

-          تيسمسيلت: 67، 3 حالات جديدة

-          مستغانم: 62، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

-          المسيلة: 57، حالة واحدة جديدة.

-          البويرة: 55، 4 حالات جديدة.

-          الأغواط: 55، حالة واحدة جديدة.

-          جيجل: 51، حالة واحدة جديدة.

-          الوادي: 49، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

-          تبسة: 47، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

-          قالمة: 46، حالتان جديدتان

-          النعامة: 42، 7 حالات جديدة

-          سوق أهراس: 38، 4 حالات جديدة.

-          غليزان: 38، حالة واحدة جديدة.

-          ميلة: 34، حالتان جديدتان

-          الطارف: 22، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

-          البيض: 21، 5 حالات جديدة

-          تندوف: 14، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

-          سعيدة: 6، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

-          إليزي: 4، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

-          تمنراست: 3، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

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