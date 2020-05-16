قالت إدارة مستشفى رأس الوادي في ولاية برج بوعريريج، أن الطبيبة وفاء بوديسة كانت تعمل بمصلحة الاستعجالات الجراحية بناءا على طلبها.

وأفاد بيان لإدارة المستشفى أن الفقيدة لم تتعامل مع مصابي فيروس كورونا، رغم اقتراح الإدارة عليها تغيير منصب العمل إلى مصلحة طب الأطفال أو مصلحة حديثي الولادة، مضيفا أنه لا يمكن تعريضها لأي خطر تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

وتوفيت وفاء بوديسة أمس الجمعة، عن عمر يُناهز 28 سنة وهي حامل في شهرها الثامن بعد إصابتها بفيروس كورونا.