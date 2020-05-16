قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، ان الحلف لا يعنرف بأي حكومة في ليبيا سوى حكومة الوفاق الوطني.

وبحسب بيان لحكومة الوفاق، تناول اتصالا هاتفيا تم عشية السبت بين ستولتنبرغ ورئيس المجلس الرئاسي للحكومة، فايز السراج، "أكد الأمين العام أن الحلف يعتبر حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية ولا يتعامل مع غيرها، واعتبر أن استهداف المدنيين والبنى التحتية أمر غير مقبول، وأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بمخرجات (مؤتمر) برلين".

وتابع البيان، "اتفق الجانبان على التنسيق والتعاون بين أجهزة الحلف والمؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا وفقا لما تم بحثه في لقاءات سابقة، وبما يساهم في دعم وبناء القدرات العسكرية والأمنية وتدريب الكوادر الليبية والرفع من إمكانياتها".