توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد تساقط أمطار رعدية على المناطق الشرقية للوطن.

وأوضح تنبيه، نشر عبر موقع الأرصاد الجوية، أن أمطار غزيرة تجتاح كل من ولاية: بسكرة، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة وسوق أهراس.

ووفق المصدر، فأن تساقط الأمطار، ابتداء من الساعة الخامسة 17:00 من اليوم الأحد، إلى غاية الساعة التاسعة 09:00 صباحا من غد الإثنين.

كما أفاد تنبيه أخر، أن أمطار غزيرة تجتاح ولايات التالية: بومرداس، الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة وعين الدفلى، ابتداء من الساعة 09:00 صباحا الى غاية السادسة 18:00 مساءا اليوم الأحد.