أمطار رعدية على 21 ولاية
مجتمع
17 مايو 2020 () - ف.ن
توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد تساقط أمطار رعدية على المناطق الشرقية للوطن.
وأوضحت نشرية خاصة، نشرت عبر موقع الأرصاد الجوية، أن أمطار غزيرة تجتاح كل من ولاية: الطارف، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، سوق أهراس والمسيلة، بالإضافة إلى بسكرة وقالمة.
ووفق المصدر، فأن تساقط الأمطار، ابتداء من الساعة الخامسة 17:00 من اليوم الأحد، إلى غاية الساعة التاسعة 09:00 صباحا من غد الإثنين.
كما أفاد تنبيه باللون الأصفر، أن أمطار غزيرة تجتاح ولايات التالية: تيزي وزو، البويرة، بومرداس، الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، الشلف، غليزان، مستغانم، معسكر ووهران، وعين الدفلى، ابتداء من الساعة 09:00 صباحا الى غاية السادسة 18:00 مساءا اليوم الأحد.