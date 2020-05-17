توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد تساقط أمطار رعدية على المناطق الشرقية للوطن.

وأوضحت نشرية خاصة، نشرت عبر موقع الأرصاد الجوية، أن أمطار غزيرة تجتاح كل من ولاية: الطارف، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، سوق أهراس والمسيلة، بالإضافة إلى بسكرة وقالمة.

ووفق المصدر، فأن تساقط الأمطار، ابتداء من الساعة الخامسة 17:00 من اليوم الأحد، إلى غاية الساعة التاسعة 09:00 صباحا من غد الإثنين.

كما أفاد تنبيه باللون الأصفر، أن أمطار غزيرة تجتاح ولايات التالية: تيزي وزو، البويرة، بومرداس، الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، الشلف، غليزان، مستغانم، معسكر ووهران، وعين الدفلى، ابتداء من الساعة 09:00 صباحا الى غاية السادسة 18:00 مساءا اليوم الأحد.