أشرف والي ولاية بشار أحمد مباركي خلال الزيارة التي قادته أمس السبت إلى مركز مكافحة السرطان المخصص مؤقتا للمصابين بوباء كورونا على وضع حيز الخدمة جهاز الكشف pcr تجسيدا للوعود التي قطعها وزير الصحة على المواطنين خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية بشار، وحرصا منه على تقديم خدمات أكثر جودة.

وأشرف أيضا مباركي على انطلاق دورة تكوينية متخصصة للعمل بحهاز الكشف pcr وفق آخر المستجدات وكيفية استعماله باحترافية، مؤكدا أن مجهودات السلطات المحلية بإشراف وتعاون السلطات المركزية متواصلة إلى حين القضاء على الوباء كليا، والذي يعتمد رغم الجهود إلى حد كبير على وعي المواطن والتزامه الدائم بالتعليمات الوقائية للحد من انتشار الوباء كما سبق وأن صرح في أكثر من مقام.