مثل، مسؤولون من بينهم المدير العام للصیدلیة المركزية للمستشفیات، بالجزائر، اليوم الأحد، أمام وكیل الجمھورية وقاضي التحقيق لدى محكمة الدار البیضاء، إثر تورطهم في قضايا فساد.

ويتابع كل من المدير العام الحالي للصيدلية المركزية، ومدير المالية والمحاسبة والمشتريات والمستلزمات، بتهم عدة، أهمها: تبديد أموال عمومیة، منح امتیازات غیر مبررة، مخالفة التشريع والتنظیم الخاصین بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج عن طريق التصريح الكاذب في فواتیر الاستیراد