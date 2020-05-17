أعلنت المديرية العامة للضرائب في بيان لها عن تمديد التدابير الرامية لدعم المتعاملين الاقتصاديين الذين تأثرت نشاطاتهم بالأزمة الصحية الناتجة عن وباء كورونا. وأوضح البيان أن أجل إيداع التصريح الشهري ( G 50الخاص بالمكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الحقيقي والمهن الحرة) لأشهر فيفري ومارس وافريل وماي وكذا دفع الحقوق والرسوم المتعلقة بها، قد تم تمديده إلى غاية يوم الأحد 21 جوان المقبل (بدلا من 20 ماي كما كان محدد سابقا).

وأكد البيان أنه "يتعين على المكلفين بالضريبة إيداع تصريحات أشهر فيفري ومارس وافريل وماي بحلول التاريخ المذكور أعلاه، ودفع الحقوق المتعلقة بها". أما المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات، فيواصلون إيداع تصريحاتهم الشهرية ودفع الضرائب والرسوم المستحقة، الكترونيا.

كما تم تمديد أجل إيداع التصريح الفصلي G 50 ter والخاص بالمكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة من أجل التصريح بالضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لأجور الفصل الأول من 2020، وذلك إلى غاية يوم الاحد 21 جوان المقبل بدلا من 20 ماي.

أما فيم يتعلق بالتسبيق على الحساب الأول للضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات، قررت المديرية تمديد أجل دفعه إلى غاية يوم الأحد 21 يونيو المقبل. من جهة أخرى، تذكر المديرية العامة للضرائب بأن أجل اقتناء قسيمة السيارات، قد مدد هو الآخر إلى غاية يوم الثلاثاء 30 جوان المقبل.

وتؤكد المديرية بأن "المكلفين بالضريبة الذين يودون اكتتاب تصريحاتهم وتسديد الحقوق المترتبة عنها قبل الأجل المسمى، يستطيعون التقرب من المصالح الجبائية التابعين لها والتي تبقى في الخدمة قصد التكفل بتصريحاتهم وتحصيل الحقوق المستحقة وكذا التكفل بطلباتهم وانشغالاتهم الضرورية لممارسة نشاطهم".

للتذكير، فإن المديرية العامة للضرائب قد أعلنت عن تمديد أجل إيداع التصريح السنوي للنتائج (نظام الربح الحقيقي) إلى يوم 30 جوان، وذلك في إطار نفس التسهيلات الجبائية التي تم اتخاذها بداية أفريل بغرض مساعدة المؤسسات المتضررة من الأزمة الصحية الحالية.