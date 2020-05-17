ارتفع عدد المتماثلين للشفاء من فيروس كورونا بولاية الجلفة إلى 100 مريضا منهم 19 حالة غادرت مستشفيات عين وسارة والجلفة وحاسي بحبح، حسب مصادر طبية.

وأكدت نفس المصادر، أن التحاليل التي أجريت على هؤلاء ظهرت سلبية ولم يبق من المصابين إصابات مؤكدة إلا 13 حالة و 46 حالة مشتبه فيها متواجدة بمصالح مستشفيات حاسي بحبح وعين وسارة و الجلفة، على اعتبار أن إجمالي الحالات المؤكدة توقف عند الرقم 113 منذ مساء أمس السبت، بعد أن خضعوا للعلاج حسب بروتكول الكلوروكين الذي أثبت نجاعته في شفاء المصابين بفيروس كورونا، حسب ما علم لدى الطاقم الطبي القائم على الحالة الصحية للمرضى المتواجدين بالمستشفيات المذكورة.

ويذكر أنه يتواجد عدد آخر من المصابين أثبت جهاز السكانير إصابتهم بالفيروس وعددهم 46 حالة وينتظرون تأكيد تحاليل معهد باستور، هؤلاء تم عزلهم بالمصالح الاستشفائية.