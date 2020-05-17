أكد رئيس عمادة الأطباء وعضو لجنة رصد تفشي فيروس كورونا الدكتور بقاط بركاني اليوم الاحد ، في تصريح للإذاعة الوطنية ، أن هناك استقرار في حالات الإصابة على المستوى الوطني وأن القضاء النهائي على فيروس مازال بعيد المنال في العالم برمته لذا وجب التعايش مع هذا الفيروس مستقبلا.

وأضاف بركاني أن الحجر الصحي أعطى نتائج جيدة وساهم في استقرار حالات الإصابة وكذلك الحال بالنسبة لاستخدام دواء الكلوروكين المستخدم في علاج المصابين. واعتبر بركاني أن احترام مسافة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وباقي اجراءات الوقاية باتت ضرورية أكثر من أي وقت مضى للتحكم في انتشار الوباء مشيرا إلى أن المواطن يتحمل مسؤولية كبيرة في مواجهة هذا الوباء من خلال الالتزام بمعايير الوقاية وفي مقدمتها الحجر الصحي.

وفي السياق أكد بقاط بركاني على ضرورة التقيد بنفس نمط نفس الالتزام بالحجر الصحي والتخلي عن عاداته خلال أيام عيد الفطر المبارك. لافتا إلى أن الحفاظ على حياة المواطنين يحتم اللجوء إلى الاجراءات الردعية داعيا أصحاب المحلات والمواطنين إلى عدم اللامبالاة وضرورة احترام القوانين وإجراءات الوقاية. وبالنسبة للمستقبل شدد ضيف الصباح على سرعة مخطط للمرحلة المقبلة لامتلاك نظرة استشرافية وقائية قصيرة المدى قبل تخفيف اجراءات الحجر لإعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران والمحافظة على ارواح المواطنين في الوقت ذاته.