أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ،اليوم الاربعاء ،أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي، كشفت يوم 16 ماي 2020، مخبأ (01) للجماعات الإرهابية يحتوي على خمسة (05) قناطير و(73) كيلوغرام من المواد الغذائية ولوحة (01) لتوليد الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى كمية من الأدوية والألبسة والأفرشة وأغراض مختلفة، وذلك خلال عملية البحث والتمشيط المتواصلة قرب بلدية زدين، ولاية عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى.

كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، ستة (06) أشخاص وحجزت (900) غرام من مادة الديناميت و(19) متر من الفتيل الصاعق و(33) مفجر، بالاضافة إلى معدات مختلفة للتنقيب عن الذهب، فيما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، بوهران بالناحية العسكرية الثانية، تاجري (02) مخدرات وحجزت (108) كيلوغرام من الكيف المعالج.

من جهة أخرى وبالناحية العسكرية الثانية، ضبط حراس السواحل (31.3) كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من عين تموشنت وتلمسان، وأحبطوا محاولة هجرة غير شرعية لـ (16) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بالغزوات، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني (67) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بوهران.