سجلت شرطة غرداية خلال الأسبوع الأخير، مراقبة 1189 شخص و 552 مركبة ودراجة نارية خلال عمليات التدخل اليومي خلال فترة الحجر، كما تمكنت مصالح امن ولاية تلمسان منذ بدابة شهر رمضان المبارك، من توقيف 1965 شخص نتيجة خرقهم لإجراءات الحجر الصحي، حسب ما أفاد بيانات لمصالح الأمن للولاياتين.

وحسب بيان لمصالح الأمن غرداية، أنه: "مواصلة للإجراءات الاحترازية الميدانية اليومي لمصالح الأمن الوطني بغرداية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد COVID19، خاصة ما تعلق منها بالسهر على تطبيق المرسوم التنفيذي المتعلق بتمديد الحجر الصحي المنزلي الجزئي عبر كافة ولايات الوطن منذ تاريخ 05 أفريل 2020 وما ينجر عنه من مراقبة للأشخاص والمركبات، سجلت شرطة غرداية خلال الأسبوع الأخير بالفترة الممتدة من 10 إلى 16 ماي 2020، مراقبة 1189 شخص و 552 مركبة ودراجة نارية خلال عمليات التدخل اليومي بالفترة المخصصة للحجر بانخفاض مقارنة بالقترة من 03 إلى 10 ماي .

العمليات التي ترافقها يوميا خرجات تحسيسية للتأكيد على المواطنين بضرورة الالتزام بالحجر الجزئي، مع ضرورة احترام الآجال المحددة، حيث أوقفت ذات المصالح 252 شخص كانوا محل خرق للحجر الجزئي دون رخصة من إجمالي 1189 شخص تم مراقبتهم، في حين تم وضع 82 مركبة و 63 دراجة نارية بالمحاشر البلدية، أصحابها خالفوا مضمون المرسوم المتعلق بمنع التنقل خلال الفترة المحددة للحجر الجزئي دون رخصة أو مبرر مقنع، من مجموع 419 مركبة و 133 دراجة نارية مراقبة، بانخفاض مقارنة بالفترة الممتدة من 03 إلى 10 ماي، التي تم خلالها وضع 165 مركبة و دراجة نارية بالمحشر .

ووأوضح أمن تلمسان، أنه "في إطار السهر على تطبيق إجراءات الحجر الصحي على مستوى ولاية تلمسان، تمكنت مصالح امن ولاية تلمسان منذ بدابة شهر رمضان المبارك بتاريخ 24/04/2020 إلى غاية تاريخ: 16/05/2020، من توقيف 1965 شخص نتيجة خرقهم لإجراءات الحجر الصحي أين تم تحرير ضدهم محاضر معاينة المخالفة المذكور".

وفي نفس السياق، تم وضع بالمحشر البلدي 162 مركبة، و208 دراجة نارية تطبيقا لقرار والي ولاية تلمسان، وفق المصدر.