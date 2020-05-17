تدخلت وحدة الحماية المدنية لبلدية الحمادنة في غليزان مدعومة بالوحدة الرئيسية وكل من وحدات بلديتي وادي أرهيو و جديوية قصد امتصاص مياه الأمطار المتساقطة ليلة أمس السبت إلى اليوم في رواق الطريق السيار شرق غرب باتجاه الجزائر العاصمة قبل محطة الخدمات بالحمادنة أين ارتفع منسوب المياه فيه إلى حوالي 80 سنتيمترا،وهذا باستعمال مضخات مياه من الحجم الكبير بغية فتح الطريق و أن العملية لا زالت مستمرة،وفي هذا الشأن تطالب مديرية الحماية المدنية لولاية غليزان السائقين توخي الحيطة و الحذر وهي تعبر هذا المكان نظرا للتقلبات الجوية المسجلة مع تفادي هذا المقطع من الطريق سيما المتجهين نحو الجزائر العاصمة حيث تدعوهم إلى استعمال الطريق الوطني رقم 04.