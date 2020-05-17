صدرت الصين كمية كبيرة من الإمدادات الطبية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) منذ الأول من مارس، من بينها 50.9 مليار كمامة طبية لدعم المكافحة العالمية للوباء، وفق ما أفادت الإدارة العامة للجمارك الصينية اليوم الأحد.

وأبرز المصدر ذاته أن الصين صدرت أيضا 26,43 مليون جهاز لقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء, و72700 جهاز تنفس صناعي, وأنابيب اختبار للمرض تكفي لـ162 مليون شخص، و216 مليون بدلة واقية، و81.3 مليون نظارة واقية، و1.04 مليار زوج من القفازات الجراحية، وذلك خلال نفس الفترة.

وأشارت إلى أن السلطات الصينية سوف تواصل تعزيز المراقبة على جودة الصادرات الخاصة بإمدادات الوقاية من المرض, وتكثيف ملاحقة السلوكيات غير القانونية لضمان تصدير منتظم لمواد مكافحة المرض.

من جانب آخر, ذكر الإعلام الصيني أن الجيش الصيني شارك خبرته في مكافحة كوفيد-19 مع جيوش من تايلاندا واندونيسيا وماليزيا وجنوب افريقيا واوكرانيا عن طريق عقد مؤتمرات عبر الفيديو بشكل منفصل في أوائل ماي.

وأبرز أن مؤتمرات الفيديو ركزت على التبادلات في قيادة الطوارئ، والوقاية من الوباء ومكافحته، والعلاج السريري، والاختبارات التشخيصية.

وأضافت أن الجيوش من هذه الدول ثمنت تبادل الخبرات الصينية وأشادت بالانجازات التي حققتها الصين في محاربة الفيروس الجهود الكبيرة التي بذلها جيش التحرير الشعبي الصيني في مواجهة الوباء.

وحسب المصدر ذاته، فقد أشادت أيضا بإصدار الصين المعلومات عن كوفيد-19 "على وجه السرعة" وتقاسمها خبرتها في مكافحة الوباء والعلاج الطبي بطريقة "منفتحة" و"شفافة" و"مسؤولة".