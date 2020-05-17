قالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثن، اليوم الأحد إنه من الواضح أن الأطفال لا يواجهون أعراضا حادة لمرض كوفيد-19 الذي ينقله فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه "لا نملك الكثير من المعلومات حول مدى فعاليتهم في نقل العدوى إلى الآخرين".

وقالت سواميناثن، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن البلدان التي ظلت مفتوحة لم تشهد انتشارا كبيرا للعدوى في المدارس مضيفة "يبدو مما نعرفه, حتى الآن, أن الأطفال أقل قدرة على نشر العدوى حتى لو أصيبوا بالمرض".

وأشارت إلى أن ثمة تقارير عن استقبال المستشفيات لأطفال مصابين بمتلازمة التهابية، ربما تكون مرتبطة بفيروس كورونا، ولكننا "نحتاج لجمع المزيد من البيانات حول ذلك".

وحول إعادة فتح المدارس، قالت سواميناثن إن ثمة أمورا يجب أخذها في الاعتبار قبل اتخاذ هذا القرار، من بينها مدى انتشار العدوى في المنطقة, وتوفر الوقت اللازم لاتخاذ تدابير السلامة والوقاية، كإعادة ترتيب الفصول الدراسية بما يضمن الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتوفير مرافق غسل اليدين في المدارس.