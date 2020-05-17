تمكنت مصالح الدرك الوطني بوهران من حجز 90 قنطار من مادة السميد (القمح الصلب الممتاز) ببلدية حاسي بونيف حسبما علم اليوم الأحد من ذات السلك الأمني.

وعلي اثر معلومات مؤكدة وردت للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي بونيف مفادها استعمال إحدى المطاحن الخاصة بمنتجات تغذية الحيوانات بنفس المنطقة للسميد تم تشكيل دورية والتنقل الي المطحنة.

وبعد تفتيش المطحنة تم العثور علي 360 كيس من مادة السميد (القمح الصلب الممتاز) بوزن 25 كغ للكيس الواحد بمجموع 90 قنطار حيث كان يقوم صاحب المطحنة بخلط هذه المادة مع أعلاف البقر والمتكونة من النخالة والصوجا والذرة وبيعها كأعلاف كما أشير إليه.

وقد رفع ضد المعني جنح حيازة منتوج خارج موضوع السجل التجاري وانعدام فوترة الشراء وعدم تعديل بيانات السجل التجاري وفق ذات المصدر.