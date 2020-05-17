سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر 198 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 98 حالة تماثلت للشفاء فيما سجلت ستة وفيات جديدة، حسب ما أعلن عنه اليوم الأحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 7019 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 548 وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3507 من بينها 98 خلال الـ24 ساعة الماضية مشيرا إلى أن الوفيات الجديدة سجلت بكل من الجزائر العاصمة والبويرة وقسنطينة وبرج بوعريريج وباتنة و تيارت, بينما يتوزع إجمالي الحالات المؤكدة عبر 48 ولاية.

وبالنسبة للفئات العمرية، فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و60 سنة يمثلون نسبة 57 بالمائة من مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا, فيما يمثل الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق نسبة 67 بالمئة من مجموع حالات الوفيات.

وأشار الدكتور فورار إلى أن 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة اليوم الأحد فيما سجلت 15 ولاية أخرى ما بين حالة واحدة و 5 حالات, في حين أن 11 ولاية سجلت بها أكثر من 5 حالات.

وتعد الجزائر العاصمة ووهران وعنابة وقسنطينة وتيبازة وسطيف من بين الولايات التي سجلت بها أكبر عدد للحالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالحالات تحت العلاج, فقد بلغ عددها 11.754 وتشمل 4.942 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و 6.812 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 26 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وفي الأخير، لاحظ الدكتور فورار تسجيل تهاون المواطنين خلال شهر رمضان الكريم في تطبيق احترام مسافة التباعد والتدابير الوقائية الأساسية داعيا بالمناسبة جميع المواطنين للبقاء على دراية بالتحديات الصحية والامتثال بالنصائح الوقائية كونها الوسيلة الوحيدة الحالية لاحتواء هذا الوباء.