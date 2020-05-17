تمكنت مصالح أمن ولاية ميلة خلال الأسبوع السادس من الحجر الصحي الجزئي خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 ماي الجاري من توقيف 893 شخصا خالفوا إجراءات الحجر الصحي الجزئي ببلديات ولاية ميلة و ذلك بتواجدهم خارج منازلهم خلال الفترة الممتدة من الساعة السابعة مساء إلى غاية الساعة السابعة صباحا دون مبرر قانوني ودون حيازتهم لرخص استثنائية للتنقل

حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم بالتنسيق مع الجهات القضائية كما أوقفت الفرق العاملة بالميدان 77 سيارة 23 دراجة نارية تم تحويلها للمحاشر للبلدية بمختلف القطاعات الحضرية بالولاية وفق القانون المعمول به.