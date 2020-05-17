توزيع الإصابات على الولايات

أخبار الوطن
17 مايو 2020 () - واج/س.أ
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أعلن اليوم الأحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار أنه تم تسجيل 198 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، منها 98 حالة تماثلت للشفاء، فيما سجلت ستة وفيات جديدة.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس على ولايات الوطن كالتالي:

 

البليدة: 1002

 

الجزائر: 800

 

وهران: 450

 

سطيف: 392

 

عين الدفلى: 345

 

قسنطينة: 324

 

تيبازة: 272

 

تلمسان: 223

 

بجاية: 219

 

برج بوعريريج: 212

 

المدية: 172

 

ورقلة: 167

 

أم البواقي: 150

 

تيارت: 138

 

عنابة: 134

 

تيزي وزو: 131

 

الجلفة: 115

 

مـعـسـكـر: 106

 

بشار: 102

 

بسكرة: 97

 

باتنة: 94

 

غرداية: 91

 

سكيكدة: 90

 

بومرداس: 85

 

عين تموشنت: 83

 

أدرار: 82

 

سيدي بلعباس: 76

 

الشلف: 72

 

خنشلة: 70

 

تيسمسيلت: 67

 

مستغانم: 62

 

البويرة: 58

 

المسيلة: 58

 

الأغواط: 56

 

الوادي: 55

 

جيجل: 52

 

تبسة: 49

 

قالمة: 46

 

نعامة: 42

 

سوق أهراس: 38

 

غليزان: 38

 

ميلة: 34

 

الطارف: 22

 

البيض: 21

 

تندوف: 14

 

سعيدة: 6

 

إليزي: 4

 

تمنراست: 3

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