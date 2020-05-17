توزيع الإصابات على الولايات
أعلن اليوم الأحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار أنه تم تسجيل 198 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، منها 98 حالة تماثلت للشفاء، فيما سجلت ستة وفيات جديدة.
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس على ولايات الوطن كالتالي:
البليدة: 1002
الجزائر: 800
وهران: 450
سطيف: 392
عين الدفلى: 345
قسنطينة: 324
تيبازة: 272
تلمسان: 223
بجاية: 219
برج بوعريريج: 212
المدية: 172
ورقلة: 167
أم البواقي: 150
تيارت: 138
عنابة: 134
تيزي وزو: 131
الجلفة: 115
مـعـسـكـر: 106
بشار: 102
بسكرة: 97
باتنة: 94
غرداية: 91
سكيكدة: 90
بومرداس: 85
عين تموشنت: 83
أدرار: 82
سيدي بلعباس: 76
الشلف: 72
خنشلة: 70
تيسمسيلت: 67
مستغانم: 62
البويرة: 58
المسيلة: 58
الأغواط: 56
الوادي: 55
جيجل: 52
تبسة: 49
قالمة: 46
نعامة: 42
سوق أهراس: 38
غليزان: 38
ميلة: 34
الطارف: 22
البيض: 21
تندوف: 14
سعيدة: 6
إليزي: 4
تمنراست: 3