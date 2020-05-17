أعلن اليوم الأحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار أنه تم تسجيل 198 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، منها 98 حالة تماثلت للشفاء، فيما سجلت ستة وفيات جديدة.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس على ولايات الوطن كالتالي:

البليدة: 1002

الجزائر: 800

وهران: 450

سطيف: 392

عين الدفلى: 345

قسنطينة: 324

تيبازة: 272

تلمسان: 223

بجاية: 219

برج بوعريريج: 212

المدية: 172

ورقلة: 167

أم البواقي: 150

تيارت: 138

عنابة: 134

تيزي وزو: 131

الجلفة: 115

مـعـسـكـر: 106

بشار: 102

بسكرة: 97

باتنة: 94

غرداية: 91

سكيكدة: 90

بومرداس: 85

عين تموشنت: 83

أدرار: 82

سيدي بلعباس: 76

الشلف: 72

خنشلة: 70

تيسمسيلت: 67

مستغانم: 62

البويرة: 58

المسيلة: 58

الأغواط: 56

الوادي: 55

جيجل: 52

تبسة: 49

قالمة: 46

نعامة: 42

سوق أهراس: 38

غليزان: 38

ميلة: 34

الطارف: 22

البيض: 21

تندوف: 14

سعيدة: 6

إليزي: 4

تمنراست: 3