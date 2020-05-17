أصدر مجلس قضاء الجزائر في وقت متأخر اليوم الأحد الحكم فيما يخص المعتقلين عبد الوهاب فرصاوي، رئيس جمعية "راج"، والناشط إبراهيم دواجي.

وتم الحكم على عبد الوهاب فرصاوي بستة أشهر حبس نافد، حيث سيغادر سجن الحراش اليوم بعد استنفاذه لمدة العقوبة، أما ابراهيم دواجي فقد حكم عليه بستة أشهر حبس غير نافذ، وسيغادر بدوره السجن اليوم.

وتأتي محاكمة اليوم استئنافا للأحكام الصادرة عن محكمة سيدي محمد والتي تقضي بإدانة كل من عبد الوهاب فرصاوي بسنة سجن نافذة، وابراهيم دواجي بستة أشهر حبس نافذة.