تجاوزت حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في جميع أنحاء العالم 4.7 مليون ، لتصل إلى 4708415 وفقا للبيانات الصادرة عن مركز علوم وهندسة النظم في جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت البيانات وفاة إجمالي 314950 شخصا بسبب المرض.

وتعتبر الولايات المتحدة أكثر من عاني من هذه الجائحة في وجود 1486375 حالة إصابة و89549 حالة وفاة، أما البلدان التي لديها أكثر من 200 ألف حالة فتضم أيضا روسيا وبريطانيا والبرازيل وإسبانيا وإيطاليا، وفقا لبيانات الجامعة.

عدد الوفيات في الهند يتجاوز 3 آلاف

تجاوز عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) في الهند 3 آلاف ليصل إلى 3029 شخصا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 96169 اليوم الاثنين حسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الاتحادية الهندية.

وسجلت البلاد أكبر ارتفاع يومي في عدد الحالات بـ5242 حالة من الأحد حتى الاثنين، وفقا للبيانات.

وحسب مسؤولي الوزارة، خرج حتى الآن 36824 شخصا من المستشفيات بعد أن أظهروا تحسنا، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد الآن 56316 حالة.

إيطاليا تعيد فتح متاحفها ومزاراتها السياحية

تعتزم إيطاليا السماح بإعادة فتح بعض متاحفها ومزاراتها السياحية اعتباراً من اليوم الإثنين، وذلك بعد إغلاق استمر لأكثر من شهرين بسبب أزمة وباء كورونا المستجد، وفق ما أوردته وكالة ( آكي) الايطالية للأنباء.

وقالت متحدثة باسم المسرح الروماني الشهير الكولوسيوم اليوم، إن المسرح لن يفتح أبوابه قبل نهاية ماي الجاري، وأوضحت أنه حتى ذلك الموعد سيتم تنفيذ قواعد سلامة مشددة كما سيتم الاستعانة على سبيل المثال بماسحات ضوئية حرارية لقياس درجات الحرارة.

كما تستعد المتاحف الفاتيكانية، التي تعد من أكثر المتاحف التي يقصدها الزوار في العالم، والمواقع الأثرية في بومبي، لفتح أبوابها.

ومن المنتظر ألا يتم فتح قصر دوجي في مدينة فينسيا قبل جوان المقبل، فيما سيفتح معرض الأكاديمية الذي يضم تمثال داود للفنان مايكل انجلو بمدينة فلورنسا في الثاني من جوان المقبل.

وستسري قواعد تباعد صارمة في المعارض والمتاحف، كما لن يتم السماح سوى لعدد محدود من الأشخاص بالزيارة.

وتعتزم بعض المزارات فتح أبوابها خلال الأسبوع الجاري، ومن بينها متاحف كابيتولين في روما التي ستفتح أبوابها غدا الثلاثاء، كما يأمل معرض أوفيزي في فلورنسا في سرعة فتح أبوابه.

وتعد إيطاليا أكثر الدول الأوروبية تأثراً بجائحة كورونا، ولاسيما في الجزء الشمالي من البلاد.

15 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية العامة بكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن البلاد سجلت 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11065 حالة.

ولم يتخط العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بكوريا الجنوبية عتبة 20 حالة لليوم الثالث على التوالي.

وقالت سلطات الصحة العامة إنه من بين الـ 15 حالة الجديدة، كانت 5 حالات لانتقال العدوى داخليا، وجاءت حالتان في كل من إقليمي كيونغ كي وتشونغ تشيونغ الشمالي وحالة واحدة في مدينة دايغو.

وأضافت أن سيول وإنتشون لم تسجلا أي حالة لانتقال العدوى داخليا.

وكانت الـ 10 حالات المتبقية واردة من الخارج، حيث تم اكتشاف 7 حالات من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطار. وجاءت حالة واحدة في كل من سيول وإقليم كيونغ كي وإقليم تشونغ تشيونغ الشمالي، وفق المصدر ذاته.

وسجلت البلاد حالة وفاة جديدة خلال يوم الأمس ليرتفع الإجمالي إلى 263 حالة وفاة.

الصين تسجل 7 حالات إصابة جديدة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الاثنين إن البلاد سجلت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد، ارتفاعا من خمس حالات في اليوم السابق.

ومن هذه الحالات سجل إقليم جيلين حالتين. ويخضع الإقليم حاليا لإجراءات عزل جزئية بسبب زيادة الإصابات.

وبلغ عدد الحالات في جيلين 33 منذ ظهور أول إصابة في الموجة الحالية في السابع من ماي.

وسجلت شنغهاي حالة إصابة واحدة وهي الأولى منذ أواخر مارس.

وكانت الحالات الأربع الأخرى لمسافرين قادمين من الخارج وصلوا إلى منطقة منغوليا الداخلية الصينية.

وفي البر الرئيسي الصيني، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة 82954 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.

ارتفاع الإصابات في المكسيك إلى 49219

قالت السلطات في المكسيك الأحد إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد زادت إلى 49219 بينما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 5177.

ويقول الخبراء إن المكسيك شهدت زيادة طفيفة في معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا مقارنة بالمتوسط العالمي حتى الآن بسبب الانتشار الواسع لأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

ألمانيا تسجل 342 إصابة جديدة و21 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الاثنين أن ألمانيا سجلت 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 174697.

مصر:تشديد إجراءات العزل خلال أسبوع العيد بعد تجاوز الإصابات اليومية حاجر 500

أعلنت مصر يوم الأحد تسجيل 510 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لتتجاوز حد الإصابات اليومية حاجز الخمسمئة لأول مرة منذ بدء انتشار الوباء في مارس.

وبالحالات التي أعلنتها وزارة الصحة يوم الأحد يصل عدد المصابين منذ بداية تفشي الوباء إلى 12229 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 630 وفاة بعد تسجيل 18 حالة جديدة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في بيان إن 222 حالة غادرت مستشفيات العزل الصحي بعد تلقيها العلاج وتمام شفائها مما رفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 3172.

وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس شمل إغلاق المدارس والجامعات والأندية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة وتفرض حظر تجول جزئيا.

وأعلنت مصر يوم الأحد تشديد القيود والإجراءات الاحترازية خلال أسبوع العيد بهدف الحد من انتشار المرض.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن حظر التجول سيبدأ الساعة الخامسة مساء بدلا من التاسعة مساء اعتبارا من الأحد المقبل وحتى الجمعة 29 ماي، كما تقرر وقف حركة النقل الجماعي للحد من انتشار فيروس كورونا خلال أسبوع العيد.

وقررت الحكومة أيضا إغلاق المحال التجارية والمطاعم والحدائق العامة والشواطئ والمتنزهات تماما خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح مدبولي أن مصر ستواصل تطبيق حظر التجول اعتبارا من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين بعد أسبوع العيد.

وأضاف أنه ستكون هناك إجراءات احترازية للتعايش مع كورونا أهمها ضرورة استخدام الكمامة في وسائل المواصلات والمكاتب الحكومية والأماكن المغلقة، مع فرض عقوبات على المخالفين.

وقال رئيس الوزراء إنه في النصف الثانى من شهر جوان ستبدأ العودة التدريجية إلى بعض الأنشطة ومنها الأنشطة الرياضية بفتح النوادي ومراكز الشباب وفتح المطاعم مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

تايلاند تبلغ عن ثلاث إصابات جديدة ولا وفيات

أبلغت تايلاند يوم الاثنين عن ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 3031 حالة، ولم تحدث وفيات جديدة ليستقر العدد عند 56 وفاة منذ التفشي الذي بدأ في جانفي.

وقال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة في إفادة صحفية إن الحالات الجديدة لرجل وامرأة في إقليم نونتابوري بالقرب من العاصمة بانكوك وامرأة في بوكيت في جنوب البلاد.

وتعافى قرابة 2857 مريضا في تايلاند حتى الآن.

القارة الإفريقية تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة خلال يوم واحد

أعلن المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في إفريقيا وصل إلى 81 ألفًا و 307 حالات.

وأفاد بيان صادر عن المركز الاحد أنه سُجل أكثر من 3 آلاف إصابة بكورونا في القارة الإفريقية خلال آخر 24 ساعة الماضية،.

وأضاف أن عدد الوفيات بلغ 2704 بعد تسجيل 74 حالة وفاة جديدة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 31 ألفًا و78 شخصًا.

وتتصدر مصر قائمة دول المنطقة من حيث عدد الوفيات بـ 612.

صفر إصابة جديدة يوم الأحد في تونس

أفضت نتائج التحاليل المخبرية بتاريخ 17 ماي الجاري عن عدم تسجيل تونس أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق بلاغ لوزارة الصحة حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا نشرته بعد منتصف ليل الأحد.

وكشفت نتائج التحاليل المخبرية المنجزة يوم 17 ماي الجاري، وعددها 784 تحليلا، عن تسجيل 9 تحاليل إيجابية جميعها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة لهذا الفيروس، مقابل صفر إصابة جديدة بهذا الفيروس

وأشار بلاغ وزارة الصحة إلى استقرار العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس في حدود 1037 حالة مؤكدة منذ بداية انتشار فيروس في تونس، من بينها 816 حالة شفاء مقابل 176 حالة اصابة ما تزال حاملة للفيروس وتخضع حاليا للمتابعة الطبية من بينها 3 مصابين يقيمون في المستشفيات

ولم يقع تسجيل أي وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد ليستقر عدد المتوفين في حدود 45 شخصا.