أصدرت مصالح ولاية عين تموشنت أمس الأحد قرارين ولائيين يقضي أولهما بمنع دخول المواطنين إلى الشواطئ المتواجدة بإقليم الولاية فيما يلزم القرار الثاني المواطنين المتوافدين على المصالح الإدارية والمحلات و المراكز التجارية بإجبارية ارتداء الكمامات الواقية والذي يلزم أيضا أصحاب هذه المحلات والعاملين بها بإرتداءها، حسبما علم لدى مصالح الولاية.

ويأتي هذان القراران الولائيان الموقعان من طرف والي عين تموشنت لبيبة ويناز بالنظر إلى عدم احترام التدابير الصحية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا والإخلال بقواعد التباعد الاجتماعي حيث ترمي هذه القرارات إلى تدعيم الإجراءات المتخذة للحد من انتشار جائحة كوفيد 19، حسبما أبرزه ذات المصدر.

ويقضي القرار الأول بمنع دخول المواطنين إلى الشواطئ المتواجدة بإقليم ولاية عين تموشنت وكل مخالفة لهذا القرار يعاقب عليها صاحبها طبقا للتنظيم المعمول به.

ويلزم القرار الثاني المواطنين المتوافدين على المحلات و المراكز التجارية ارتداء الكمامات الواقية إجباريا وهو نفس الإجراء الإجباري الملزم لأصحاب هذه المحلات والعاملين بها كما تتكفل مصالح البلدية بتنفيذ هذه الإجراءات بسوق الجملة وأسواق التجزئة المغطاة للخضر والفواكه بالاستعانة بمصالح الأمن، حسبما أكدته مصالح الولاية .

كما يلزم ذات القرار الولائي أيضا المواطنين المتوافدين على المصالح الإدارية بإجبارية ارتداء الكمامات الواقية و ذلك ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار جائحة كوفيد 19.

وكل مخالفة لأحكام هذا القرار الولائي يعاقب عليها صاحبها بغرامة مالية من 10 آلاف دج إلى 20 ألف دج طبقا لأحكام المادة 459 من قانون العقوبات، حسبما ذكرت به المادة الثالثة من هذا القرار.