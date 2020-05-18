أعنلت حكومة الوفاق الوطني الليبية أن قواتها انتزعت صباح اليوم قاعدة الوطية الجوية من قبضة قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، حسب ما جاء في قناة "روسيا اليوم".

ونقل نفس المصدر عن أسامة الجويلي، القائد العسكري التابع للوفاق، تأكيده أن قواته سيطرت على قاعدة الوطية الجوية في إطار عمليتها المسماة "عاصفة السلام".

إلى ذلك، أقرت مواقع إخبارية مناصرة لقوات حفتر بسيطرة قوات الوفاق على قاعدة الوطية الجوية، مشيرة إلى أن قوات الجيش الوطني انسحبت قبل فجر اليوم، ودخلت القوات التابعة لحكومة الوفاق القاعدة الجوية من دون قتال.