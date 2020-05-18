انطلاق حملة وطنية لتعقيم المساجد

أخبار الوطن
18 مايو 2020 () - إسلام.ب
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أعطى وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي اليوم الإثنين إشارة انطلاق الحملة الوطنية لتعقيم المساجد.

وجرات المراسيم بمسجد علي بن أبي طالب بحي الحمري بولاية وهران، وذلك بحضور والي الولاية عبد القادر بوجلة والسلطات المحلية والولائية، ليشهد بعد ذلك عملية التعقيم بالجامع القطب عبد الحميد بن باديس.

وعكس ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي فإن هذه الحملة لا تعني إعادة فتح المساجد خلال يومي العيد، حيث قد أكد الوزير أن صلاة العيد ستكون هذا العام في المنازل، مشددا على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقائية من نظافة وتعقيم وتباعد اجتماعي والتزام الحجر الصحي لنتمكن من تجاوز أزمة كورونا.

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