أصدرت وزارة التجارة تعليمة تلزم بإرفاق جهاز كاشف أحادي أكسيد الكربون عند كل عملية بيع لأجهزة التدفئة بالغاز ذات الاستعمال المنزلي.

وجاء في نص التعليمة "على إثر التوصيات المنبثقة عن أشغال الفوج الوزاري المشترك المكلف بمراقبة الواردات ومكافحة التقليد وطبقا لتعليمات الوزير الأول، تقرر إلزام كل متدخل في مجال صناعة، استيراد وتوزيع (الجملة والتجزئة) أجهزة التدفئة بالغاز ذات الاستعمال المنزلي، بإرفاقها عند كل عملية بيع بجهاز كاشف أحادي أكسيد الكربون، مع إدراج سعر هذا الأخير في القيمة الإجمالية لاقتناء الجهاز".

وأضاف نص تعليمة الوزارة "يهدف هذا القرار إلى التقليص من العدد المعتبر للوفيات التي يتم تسجيلها خلال كل موسم شتوي والناجمة عن استنشاق أحادي أكسيد الكربون المنبعث من هذه الأجهزة وبالتالي سلامة وأمن المواطن".