استطاع عناصر الشرطة للأمن الحضري الأول بالتنسيق مع الفرقة الجنائية بأمن ولاية بشار، في ظرف قياسي ووجيز من توقيف مشتبه فيهم قاموا بسرقة محل تجاري، مع استرجاع كافة المسروقات.

تشير المعطيات التي حصلت عليها "الخبر"، إلى أن العملية وصفت بـ"النوعية والمتميزة" تعود وقائعها لتاريخ السبت 2020.05.16، أين سجلت المناوبة المركزية لأمن ولاية بشار، شكوى مفادها تعرض محل تجاري للسرقة من طرف مجهولين، على الفور باشرت قوات الشرطة تحرياتها في الميدان، ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتنسيق مع الأمن الحضري الأول، أين مكنت في ظرف وجيز من تحديد مكان تواجد المشتبه فيهم.

أضافت ذات المصادر، أنه بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، تم مداهمة مكان تواجد المشتبه فيهم بموجب إذن بالتفتيش، أين مكنت العملية من توقيفهم، مع استرجاع كافة المسروقات المتمثلة في:33 هاتفا نقالا من مختلف العلامات وبلواحقها، مبلغ مالي جاوز 89 مليون سنتيم، جهاز حاسوب محمول، كما مكنت العملية من حجز الدراجة النارية وكذا أدوات الكسر المستعملة في ارتكاب الجريمة.

وعلمت "الخبر" أن المشتبه فيهم سيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار بموجب ملف إجراء قضائي يحمل الوصف الجزائي تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، السرقة بالتعدد مع توافر ظروف الكسر، التسلق، باستحضار مركبة.